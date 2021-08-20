20 Ağu 2021 - 15:40- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:41

Basketbolda yoğun gün  

Salonda hareket var. Yaz Ligi kapsamındaki turnuvada bugün art arda tam 5 maç oynanacak. U12-U14-18 erkek takımları parkeye çıkacak. Yaz ligi geçen ha...
Basketbolda yoğun gün   mask

Salonda hareket var. Yaz Ligi kapsamındaki turnuvada bugün art arda tam 5 maç oynanacak. U12-U14-18 erkek takımları parkeye çıkacak. Yaz ligi geçen hafta başlamıştı. Müsabakalar 11.00’te start alacak. Maçlara yarın da devam edilecek.

20 Ağu 2021 - 15:40 - Spor

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