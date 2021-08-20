Salonda hareket var. Yaz Ligi kapsamındaki turnuvada bugün art arda tam 5 maç oynanacak. U12-U14-18 erkek takımları parkeye çıkacak. Yaz ligi geçen hafta başlamıştı. Müsabakalar 11.00’te start alacak. Maçlara yarın da devam edilecek.
20 Ağu 2021 - 15:40- Spor Güncelleme: 20 Ağu 2021 - 15:41
Basketbolda yoğun gün
Salonda hareket var. Yaz Ligi kapsamındaki turnuvada bugün art arda tam 5 maç oynanacak. U12-U14-18 erkek takımları parkeye çıkacak. Yaz ligi geçen ha...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.