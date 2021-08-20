Atıcılar 30 Ağustos’a hazır İlimiz avcılık ve atıcılık kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakalarına hazırlıklarını sürdürüyor. Bursa’daki şampiyonada ilimiz sporcuları da atış yapacak. Kulüplerimiz bireysel olarak çalışmalarını atış poligonunda sür

Atıcılar 30 Ağustos’a hazır

İlimiz avcılık ve atıcılık kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakalarına hazırlıklarını sürdürüyor. Bursa’daki şampiyonada ilimiz sporcuları da atış yapacak. Kulüplerimiz bireysel olarak çalışmalarını atış poligonunda sürdürüyor.