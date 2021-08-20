"Euro Lige kalmak istiyoruz"

Bellona Kayseri Basketbol, EuroLeague Women ön eleme maçları hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi EuroLeague Women ön eleme maçı oynayacak. Macaristan ve Romanya ekipleri ile karşılaşacak olan Sarı kırmızılılar, rakiplerini yenerek gruplara kalmayı hedefliyor.