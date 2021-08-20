Atila’ya 2 maç ceza  

Ümraniyespor ile oynanan maçta rakip futbolcu Vrsayevic ile küfürleşen ile kırmızı kart gören sol bek Atila Turan’a 2 maç ve 6.500 lira para cezası verildi. Böyle Atila zorlu Ankaragücü ve Samsun maçlarında forma giyemeyecek.