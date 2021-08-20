20 Ağu 2021 - 15:44- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:45

Yusuf’a 2, vrsayevıc’e 1 maç    

Bu maçta Atila birlikte kızaran Vrsayevic’e 1 maç ceza verildi. Öte yandan Mandjeck’e yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gören Yusuf Emr...
Yusuf’a 2, vrsayevıc’e 1 maç     mask

Bu maçta Atila birlikte kızaran Vrsayevic’e 1 maç ceza verildi. Öte yandan Mandjeck’e yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gören Yusuf Emre Gültekin 2 maç ceza alırken, Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Tayfun Rıdvan Albayrak'ın, Kocaelispor taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 maç odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6.500 lira para cezası verildi. Ümraniyespor ise sosyal mesafe kurallarına uymamalarından ötürü ihtar aldı.
# Kocaelispor

20 Ağu 2021 - 15:44 - Spor

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