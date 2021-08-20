Yusuf’a 2, vrsayevıc’e 1 maç    

Bu maçta Atila birlikte kızaran Vrsayevic’e 1 maç ceza verildi. Öte yandan Mandjeck’e yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gören Yusuf Emre Gültekin 2 maç ceza alırken, Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Tayfun Rıdvan Albayrak'ın, Kocaelispor taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 maç odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6.500 lira para cezası verildi. Ümraniyespor ise sosyal mesafe kurallarına uymamalarından ötürü ihtar aldı.