20 Ağu 2021 - 15:45- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:46

Testler tamam  

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Kullarsporlu futbolcuar, geçtiğimiz günlerde testte tabi tutuldu. İki gün boyunca gerçekleştirilen testlerde ise futbo...
Testler tamam   mask

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Kullarsporlu futbolcuar, geçtiğimiz günlerde testte tabi tutuldu. İki gün boyunca gerçekleştirilen testlerde ise futbolcular başarıyla geçti

 

ZORLANDILAR

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcimiz Kullarspor testten geçti. Futbolcular Yoyo testine tabi tutulurken, iki gün boyunca gerçekleştirilen testlerde ilk gün FMS dikey sıçrama, otur uzan, ikinci gün ise 30 metre sürat , Yoyo Mans testleri gerçekleştirildi. Havanın sıcak olması nedeniyle futbolcuları hayli olumsuz etkilendi.

 

KARATEPE: ''TESTLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ''

Kullarspor Teknik Direktörü Hakan Karatepe, geçtiğimiz günlerde yapılan testlerle ilgili açıklamalarda bulunurken “Futbolcularımıza gerçekleştirilen testler bizim için çok önemli. Çünkü o testler sonucunda futbolculara antrenman programını ve bireysel antrenmanları gerçekleştiriyoruz. Her sezon başında gerçekleştirilen testler sonucunda aldığımız verilerle, sezonun ortasında tekrar değişikliklere bakarak gelişimlerini gözlemliyoruz'' dedi.

20 Ağu 2021 - 15:45 - Spor

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