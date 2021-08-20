Erdem Korkmaz Güner Kullarspor'da  

Geçtiğimiz sezon iyi performans ortaya koyan kırmızı siyahlılar yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, transfer çalışmalarına da hız verdi. Temsilcimiz önemli bir transfere daha mza attı. Bir dönem Gölcükspor'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon 3.Lig takımlarından Denizli Kızılcabölükspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Erdem Korkmaz Güner, Kullarspor ile anlaşma sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.