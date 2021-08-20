20 Ağu 2021 - 15:46- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:47

Erdem Korkmaz Güner Kullarspor'da  

Geçtiğimiz sezon iyi performans ortaya koyan kırmızı siyahlılar yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, transfer çalışmalarına da hız ver...
Erdem Korkmaz Güner Kullarspor'da   mask

Geçtiğimiz sezon iyi performans ortaya koyan kırmızı siyahlılar yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, transfer çalışmalarına da hız verdi. Temsilcimiz önemli bir transfere daha mza attı. Bir dönem Gölcükspor'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon 3.Lig takımlarından Denizli Kızılcabölükspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Erdem Korkmaz Güner, Kullarspor ile anlaşma sağladı.

 

20 Ağu 2021 - 15:46 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.264.023 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Testler tamam   mask
Testler tamam  
Yusuf’a 2, vrsayevıc’e 1 maç     mask
Yusuf’a 2, vrsayevıc’e 1 maç    
Dakika 1 gol 1 !   mask
Dakika 1 gol 1 !  
Atila’ya 2 maç ceza   mask
Atila’ya 2 maç ceza  
Atıcılar 30 Ağustos’a hazır İlimiz avcılık ve atıcılık kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakalarına hazırlıklarını sürdürüyor. Bursa’daki şampiyonada ilimiz sporcuları da atış yapacak. Kulüplerimiz bireysel olarak çalışmalarını atış poligonunda sür mask
Atıcılar 30 Ağustos’a hazır İlimiz avcılık ve atıcılık kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakalarına hazırlıklarını sürdürüyor. Bursa’daki şampiyonada ilimiz sporcuları da atış yapacak. Kulüplerimiz bireysel olarak çalışmalarını atış poligonunda sür
"Euro Lige kalmak istiyoruz" mask
"Euro Lige kalmak istiyoruz"
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL