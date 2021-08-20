Erdem Korkmaz Güner Kullarspor'da  

Geçtiğimiz sezon iyi performans ortaya koyan kırmızı siyahlılar yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, transfer çalışmalarına da hız verdi. Temsilcimiz önemli bir transfere daha mza attı. Bir dönem Gölcükspor'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon 3.Lig takımlarından Denizli Kızılcabölükspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Erdem Korkmaz Güner, Kullarspor ile anlaşma sağladı.