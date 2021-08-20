Kullar transfer çalışmalarına devam ederken, Murat Kefeli ile de anlaştı. Merkez orta saha mevkiinde oynayan Murat Kefeli, geçtiğimiz sezon Karamürselspor'da forma terletmişti. Geçmiş dönemlerde ise Göztepe, Orduspor, Halide Edip Adıvar ve Arnavutköy Belediye ve Gençlikspor'da forma terleten tecrübeli futbolcu Murat Kefeli, Kullarspor ile anlaştı.
20 Ağu 2021 - 15:46- Spor Güncelleme: 20 Ağu 2021 - 15:48
Murat Kefeli de imzaladı
Kullar transfer çalışmalarına devam ederken, Murat Kefeli ile de anlaştı. Merkez orta saha mevkiinde oynayan Murat Kefeli, geçtiğimiz sezon Karamürsel...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.