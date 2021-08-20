Murat Kefeli de imzaladı  

Kullar transfer çalışmalarına devam ederken, Murat Kefeli ile de anlaştı. Merkez orta saha mevkiinde oynayan Murat Kefeli, geçtiğimiz sezon Karamürselspor'da forma terletmişti. Geçmiş dönemlerde ise Göztepe, Orduspor, Halide Edip Adıvar ve Arnavutköy Belediye ve Gençlikspor'da forma terleten tecrübeli futbolcu Murat Kefeli, Kullarspor ile anlaştı.