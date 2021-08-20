20 Ağu 2021 - 15:47- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:48

Altıntaş: ''Transferde sona geliyoruz''  

Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, önceki günkü antrenmanı takip ederken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Altıntaş “Liglerin başlamasına a...
Altıntaş: ''Transferde sona geliyoruz''   mask

Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, önceki günkü antrenmanı takip ederken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Altıntaş “Liglerin başlamasına az bir süre kaldı. Bizler de transferi bitirip, takımı oturtmak istiyoruz. Erdem Korkmaz Güner ve Murat Kefeli ile anlaştık. Görüştüğümüz futbolcular var, zaman içerisinde basın mensuplarına paylaşılacaktır. Transfer çalışmalarında ise sona geliyoruz'' dedi.

 

20 Ağu 2021 - 15:47 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.264.023 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Erdem Korkmaz Güner Kullarspor'da   mask
Erdem Korkmaz Güner Kullarspor'da  
Murat Kefeli de imzaladı   mask
Murat Kefeli de imzaladı  
Testler tamam   mask
Testler tamam  
Yusuf’a 2, vrsayevıc’e 1 maç     mask
Yusuf’a 2, vrsayevıc’e 1 maç    
Dakika 1 gol 1 !   mask
Dakika 1 gol 1 !  
Atila’ya 2 maç ceza   mask
Atila’ya 2 maç ceza  
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL