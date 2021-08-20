Altıntaş: ''Transferde sona geliyoruz''  

Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, önceki günkü antrenmanı takip ederken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Altıntaş “Liglerin başlamasına az bir süre kaldı. Bizler de transferi bitirip, takımı oturtmak istiyoruz. Erdem Korkmaz Güner ve Murat Kefeli ile anlaştık. Görüştüğümüz futbolcular var, zaman içerisinde basın mensuplarına paylaşılacaktır. Transfer çalışmalarında ise sona geliyoruz'' dedi.