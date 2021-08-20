20 Ağu 2021 - 15:47- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:48

Futbolculara iki gün izin

Kırmızı Siyahlılar sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Karatepe nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda bireysel koşu...
Futbolculara iki gün izin mask

Kırmızı Siyahlılar sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Karatepe nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda bireysel koşu çalışmasının ardından, istasyon ve top çalışmasına geçldi. Antrenmanın son kısmında, dar alanda çift kale taktik çalışması yapıldı ve çalışma sonlandırıldı. Sabahki antrenmanın ardından futbolculara iki gün izin verildi.

20 Ağu 2021 - 15:47 - Spor

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