Kırmızı Siyahlılar sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Karatepe nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda bireysel koşu çalışmasının ardından, istasyon ve top çalışmasına geçldi. Antrenmanın son kısmında, dar alanda çift kale taktik çalışması yapıldı ve çalışma sonlandırıldı. Sabahki antrenmanın ardından futbolculara iki gün izin verildi.
20 Ağu 2021 - 15:47- Spor Güncelleme: 20 Ağu 2021 - 15:48
Futbolculara iki gün izin
Kırmızı Siyahlılar sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Karatepe nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda bireysel koşu...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.