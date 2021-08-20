Kırmızı Siyahlılar sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Karatepe nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda bireysel koşu çalışmasının ardından, istasyon ve top çalışmasına geçldi. Antrenmanın son kısmında, dar alanda çift kale taktik çalışması yapıldı ve çalışma sonlandırıldı. Sabahki antrenmanın ardından futbolculara iki gün izin verildi.