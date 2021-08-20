20 Ağu 2021 - 18:30- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:51

Sıradaki hedefimiz: GUY MBENZA    

Transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor, gözünü 2000 doğumlu santrfor Guy Mbenza’ya dikti. Futbolcunun Kocaelispor’a kazandırılması için hareke...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Sıradaki hedefimiz: GUY MBENZA     mask

Transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor, gözünü 2000 doğumlu santrfor Guy Mbenza’ya dikti. Futbolcunun Kocaelispor’a kazandırılması için harekete geçildi

 

2023’E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

İlk lig maçında, hem de evinde Ümraniyespor karşısında aldığı 3-0 yenilginin ardından kadroda takviyeye ihtiyaç duyan Kocaelispor’da, dış transfer hareketliliği devam ediyor. 5 Eylül’de sona erecek olan transfer dönemi öncesi arayışlarını sürdüren Yeşil Siyahlılar, Kongo’lu Guy Carel Mbenza Kamboleke’yi gündemine aldı. 2023’e kadar Belçika’nın Antwerp takımında sözleşmesi bulunan futbolcunun takıma kazandırılması için harekete geçildi.

 

TUNUS VE BELÇİKA’DA OYNADI

2 sezon önce Trabzonspor’un da yakından takip ettiği, 2017’den beri milli takımda forma giyen Mbenza’nın milli forma altında 2 maçı bulunuyor. Guy, ülkesinde çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Tunus takımlarından Stade Tunisien, Belçika’dan Cercle Brugge, Antwerp, Stada Lozan’da oynadı. Öte yandan, İtalyan bir kanat forvet-santrfor, Fransız kanat forvet ile Brezilyalı ve Hollandalı on numaranın kulübe önerildiği öğrenildi.

 

# Kocaelispor

20 Ağu 2021 - 18:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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