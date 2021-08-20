Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın AKP Kocaeli İl binası ziyareti sırasında bir vatandaş AKP İl binası karşında bulunan İYİ Parti binası çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yanında küçük tüp ile çatıya çıkan kişinin maddi sıkıntılar nedeni ile intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. İsmi öğrenilemeyen karton toplayıcısı Vali ile görüşmek istediğini ifade etti. İtfaiye ekiplerinin önlem aldığı intihar girişimini polis ekipleri engelledi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs polis aracına alındı.
20 Ağu 2021 - 15:59- Asayiş Güncelleme: 20 Ağu 2021 - 16:22
Bakan Elvan programına 20 metre mesafede intihar şoku
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın AKP Kocaeli İl binası ziyareti sırasında bir vatandaş AKP İl binası karşında bulunan İYİ Parti binası çatısına...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.