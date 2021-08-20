20 Ağu 2021 - 15:59- Asayiş G: 20 Ağu 2021 - 16:22

Bakan Elvan programına 20 metre mesafede intihar şoku

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın AKP Kocaeli İl binası ziyareti sırasında bir vatandaş AKP İl binası karşında bulunan İYİ Parti binası çatısına...

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Bakan Elvan programına 20 metre mesafede intihar şoku mask

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın AKP Kocaeli İl binası ziyareti sırasında bir vatandaş AKP İl binası karşında bulunan İYİ Parti binası çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yanında küçük tüp ile çatıya çıkan kişinin maddi sıkıntılar nedeni ile intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. İsmi öğrenilemeyen karton toplayıcısı Vali ile görüşmek istediğini ifade etti. İtfaiye ekiplerinin önlem aldığı intihar girişimini polis ekipleri engelledi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs polis aracına alındı.
# AKP, sağlık, itfaiye

20 Ağu 2021 - 15:59 - Asayiş

Muhabir Serhat Güneş

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