AKP’de konuşma yok!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bir takım temaslarda bulunmak için bugün kentimize geldi. Önce Kongre Merkezinde Sanayiciler ile bir araya gelen Bakan Elvan daha Sonra Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya gelen Bakan Elvan’ın bir sonraki durağı AKP Kocaeli İl Binası oldu. Parti binasında İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri ve partililer ile bir araya geldi. Bakan Elvan ve partililer fotoğraf verdikten hemen sonra basın mensupları dışarı çıkarıldı. Parti binası ziyaretinde konuşma yapıldı.