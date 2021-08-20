AKP’de konuşma yok!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bir takım temaslarda bulunmak için bugün kentimize geldi. Önce Kongre Merkezinde Sanayiciler ile bir araya gelen Bakan Elvan daha Sonra Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya gelen Bakan Elvan’ın bir sonraki durağı AKP Kocaeli İl Binası oldu. Parti binasında İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri ve partililer ile bir araya geldi. Bakan Elvan ve partililer fotoğraf verdikten hemen sonra basın mensupları dışarı çıkarıldı. Parti binası ziyaretinde konuşma yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.