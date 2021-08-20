MHP ilk defa bakan ağırladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan günün Kocaeli’ye ayırdı. Sabah saatlerinde önce Kongre Merkezinde Sanayiciler ile bir araya gelen Bakan Elvan daha Sonra Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya gelen Bakan Elvan’ın bir sonraki durağı AKP Kocaeli İl Binası oldu. Burada basın mensuplarına sadece fotoğraf veren Bakan Elvan’ın bir sonraki durağı MHP Kocaeli İl Başkanlığı oldu.

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MHP il Başkanlığı ziyaretinde Bakan Elvan’ı MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve partililer karşıladı. Bakan Elvan’a Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş de eşlik etti. İlk defa bakan ağırlayan MHP Kocaeli İl teşkilatı tarihi bir günü yaşadı. Ziyaretin ilk olmasına rağmen diğer ziyaretlerde olduğu gibi basına demeç verilmedi. Merakla Beklenen ilk ziyaret sadece fotoğraf verme ile sınırlı kaldı.