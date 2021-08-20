20 Ağu 2021 - 17:10- Siyaset G: 20 Ağu 2021 - 17:11

MHP ilk defa bakan ağırladı!

Merakla beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın MHP il Başkanlığı ziyareti sadece fotoğraf verme ile sınırlı kaldı. İl Başkanlığı ziyaretinde basına demeç verilmedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
MHP ilk defa bakan ağırladı! mask

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan günün Kocaeli’ye ayırdı. Sabah saatlerinde önce Kongre Merkezinde Sanayiciler ile bir araya gelen Bakan Elvan daha Sonra Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya gelen Bakan Elvan’ın bir sonraki durağı AKP Kocaeli İl Binası oldu. Burada basın mensuplarına sadece fotoğraf veren Bakan Elvan’ın bir sonraki durağı MHP Kocaeli İl Başkanlığı oldu.

AÇIKLAMA YOK

MHP il Başkanlığı ziyaretinde Bakan Elvan’ı MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve partililer karşıladı. Bakan Elvan’a Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş de eşlik etti. İlk defa bakan ağırlayan MHP Kocaeli İl teşkilatı tarihi bir günü yaşadı. Ziyaretin ilk olmasına rağmen diğer ziyaretlerde olduğu gibi basına demeç verilmedi. Merakla Beklenen ilk ziyaret sadece fotoğraf verme ile sınırlı kaldı.

# MHP, AKP, Tahir Büyükakın, Yunus Emre Kurt
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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20 Ağu 2021 - 17:10 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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