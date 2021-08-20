20 Ağu 2021 - 21:11- Gündem G: 20 Ağu 2021 - 21:14

Son 24 saatte korona virüsten 204 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 204 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 918 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte korona virüsten 204 kişi hayatını kaybetti mask
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 918 vaka tespit edildi. Bir günde toplam 293 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 561 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 73,52 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 56,05 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 88 milyon 59 bin 440’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıplarımız var. Salgın hastalıkları sevenlerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız" dedi.

# sağlık, Balıkesir, aşı

20 Ağu 2021 - 21:11 - Gündem

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