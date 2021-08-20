20 Ağu 2021 - 21:17- Asayiş G: 20 Ağu 2021 - 21:19

Banyoda düşen emekli polis hayatını kaybetti

 Körfezi'de emekli polis Özer Öğütmen (63), banyoda dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Banyoda düşen emekli polis hayatını kaybetti mask

Olay 17.30 sıralarında Körfez İlçesi Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin banyosuna giren emekli polis Özer Öğütmen, dengesini kaybederek yere düşerken başını sert zemine çarptı. Öğütmen’in düştüğünü görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri emekli polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Özer Öğütmen’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
# sağlık

20 Ağu 2021 - 21:17 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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