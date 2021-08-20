MHP İzmit İlçe yönetimi açıklandı

MHP İzmit İlçe Başkanlığı'na atanan Kemal Okur geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu listesini MHP Genel Merkezi'ne teslim etmişti. Genel Merkez İzmit İlçe Başkanı Okur’un 44 kişilik yönetim kurulu listesini onayladı. Okur "Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız sayın Yunus Emre Kurt beyfendinin bildirisi ile Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Onaylanan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte pazar günü saat 14.00'te görevimize başlıyoruz. Merkez Bankası önünden başlayacak olan programa bütün dava arkadaşlarım davetlidir. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

İşte MHP İzmit İlçe teşkilatı yönetim kurulu listesi:

1 AHMET ALP

2 AYDIN AKGÜL

3 BURAK TAN

4 CAHİT ATAŞ

5 CANBERK GÜRBÜZ

6 CEMİL ÖZBEY

7 CENGİZ ORUÇ

8 CENGİZHAN BİTER

9 EMRE ERGAN

10 ERDİNÇ AKMAN

11 ERGÜN DURAN

12 FEVZİ KOÇER

13 GÖKHAN ÇALIŞKAN

14 GÜNEY ŞENEL

15 HAMDİ KARTAL

16 HAYATİ DİLEK

17 HÜSEYİN KELEŞ

18 KAAN KILIÇ

19 KADİR DİNÇ

20 KAMİL BULUT

21 KÜRŞAD ARI

22 MEHMET BAHA CEYLAN

23 MEHMET DURAN

24 MEHMET UĞUR ŞAHİN

25 MURAT ÖRNEK

26 NECMİ GÜMÜŞ

27 NURCAN DEMİRCİ

28 OĞUZHAN CEBECİ

29 OKAN KARAGÖZ

30 OSMAN ÖZMEN

31 OYA FAKILAR

32 OZAN ALBAYRAK

33 RECEP ARI

34 SALİH KÖKTÜRK

35 SONER İNALTEKİN

36 SÜHA ONARAN

37 ŞÜKRÜ KOCATÜRK

38 TUĞRUL EFE

39 TURGAY KÖSEOĞLU

40 ÜMİTAKTAŞ

41 ÜMİT KAHYA

42 ÜMİT ÖZ

43 VEYSEL AKYILDIZ

44 YASİN SÜREN