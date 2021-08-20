MHP İzmit İlçe yönetimi açıklandı

MHP İzmit İlçe Başkanlığı'na atanan Kemal Okur geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu listesini MHP Genel Merkezi'ne teslim etmişti. Genel Merkez İzmit İlçe Başkanı Okur’un 44 kişilik yönetim kurulu listesini onayladı. Okur "Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız sayın Yunus Emre Kurt beyfendinin bildirisi ile Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Onaylanan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte pazar günü saat 14.00'te görevimize başlıyoruz. Merkez Bankası önünden başlayacak olan programa bütün dava arkadaşlarım davetlidir. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
İşte MHP İzmit İlçe teşkilatı yönetim kurulu listesi:
1 AHMET ALP
2 AYDIN AKGÜL
3 BURAK TAN
4 CAHİT ATAŞ
5 CANBERK GÜRBÜZ
6 CEMİL ÖZBEY
7 CENGİZ ORUÇ
8 CENGİZHAN BİTER
9 EMRE ERGAN
10 ERDİNÇ AKMAN
11 ERGÜN DURAN
12 FEVZİ KOÇER
13 GÖKHAN ÇALIŞKAN
14 GÜNEY ŞENEL
15 HAMDİ KARTAL
16 HAYATİ DİLEK
17 HÜSEYİN KELEŞ
18 KAAN KILIÇ
19 KADİR DİNÇ
20 KAMİL BULUT
21 KÜRŞAD ARI
22 MEHMET BAHA CEYLAN
23 MEHMET DURAN
24 MEHMET UĞUR ŞAHİN
25 MURAT ÖRNEK
26 NECMİ GÜMÜŞ
27 NURCAN DEMİRCİ
28 OĞUZHAN CEBECİ
29 OKAN KARAGÖZ
30 OSMAN ÖZMEN
31 OYA FAKILAR
32 OZAN ALBAYRAK
33 RECEP ARI
34 SALİH KÖKTÜRK
35 SONER İNALTEKİN
36 SÜHA ONARAN
37 ŞÜKRÜ KOCATÜRK
38 TUĞRUL EFE
39 TURGAY KÖSEOĞLU
40 ÜMİTAKTAŞ
41 ÜMİT KAHYA
42 ÜMİT ÖZ
43 VEYSEL AKYILDIZ
44 YASİN SÜREN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.