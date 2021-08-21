Atölyesindeki yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Esenyol Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin giriş kısmında atölye olarak kullanılan depoda, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Atölyesindeki yangına müdahale etmek isteyen Osman Dündar isimli vatandaş, dumandan etkilendi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen Osman Dündar’a ise müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Dündar sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Esenyol Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin giriş kısmında atölye olarak kullanılan depoda, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Atölyesindeki yangına müdahale etmek isteyen Osman Dündar isimli vatandaş, dumandan etkilendi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.