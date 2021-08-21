Gebze’deki önemli caddede şimdi üstyapı çalışması yapılıyor  

Gebze’de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Arapçeşme Mahallesi’ndeki Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde, Temmuz ayında İSU Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışması gerçekleştirilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de altyapı sonrasında caddede üst yapı çalışmalarına başladı.
TRİMER KAZI YAPILIYOR
Başlatılan üstyapı çalışması kapsamında ilk olarak yolda trimer kazı yapılıyor. Daha sonrasında yola binder ve aşınma asfalt tabakaları serilecek. Son olarak da yolun çizgileri çizilerek çalışma tamamlanacak.
GEBZE BÖLGESİNDE YOĞUN ÇALIŞMA
Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gebze bölgesindeki 4 ilçede hem altyapı hem de üstyapı anlamında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile yol konforu arttırılarak vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.