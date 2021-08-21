21 Ağu 2021 - 09:10- Gündem G: 21 Ağu 2021 - 09:11

Gebze’deki önemli caddede şimdi üstyapı çalışması yapılıyor  

Altyapı çalışmaları nedeni ile bozulan Gebze Arapçeşme Mahallesi’ndeki Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde, üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor  

Gebze’deki önemli caddede şimdi üstyapı çalışması yapılıyor   mask

Gebze’de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Arapçeşme Mahallesi’ndeki Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde, Temmuz ayında İSU Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışması gerçekleştirilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de altyapı sonrasında caddede üst yapı çalışmalarına başladı.

 

TRİMER KAZI YAPILIYOR

Başlatılan üstyapı çalışması kapsamında ilk olarak yolda trimer kazı yapılıyor. Daha sonrasında yola binder ve aşınma asfalt tabakaları serilecek. Son olarak da yolun çizgileri çizilerek çalışma tamamlanacak.

 

GEBZE BÖLGESİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gebze bölgesindeki 4 ilçede hem altyapı hem de üstyapı anlamında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile yol konforu arttırılarak vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor.
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21 Ağu 2021 - 09:10 - Gündem

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