Kullar 1975 Spor futbolcuları SPORTAM ile performans testinden geçti  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele ilçesi Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Kullar 1975 Spor Futbol takımı sporcularının yetenek ve performans ölçümleri gerçekleştirildi. Kullar 1975 Spor Kulübü Teknik Direktörü Hakan Karatepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

GENEL SAĞLIĞA VE SPOR BAŞARILARINA KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’ndeki testlerle sporcuların vücut gelişimleri tamamen kontrol altına alınırken özellikle yapılan ölçümler sayesinde sporcuların anlık durum referansları gözlemleniyor. Alanında önemli uzmanlıkları olan antrenörler tarafından teknolojinin de yardımıyla sporcuların hem genel sağlığına hem de sportif başarılarına katkıda bulunuluyor. Dayanıklılık, sürat, kuvvet, çeviklik, antropometrik gibi ölçüm ve testlerin yapıldığı merkezde Kullar 1975 Spor Kulübüne; Yo-Yo (dayanıklılık), 30m sprint (hız testi), Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS) (Sakatlık Risk Analizi) test ve ölçümleri yapıldı.

BU TESTLERLE GELİŞİM SAĞLANIYOR

Futbolda performans testlerinin önemli olduğunu vurgulayan Kullar 1975 Spor Kulübü Teknik Direktörü Hakan Karatepe, “2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Futbolcularımız iki gün boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin performans testine tabi tutuldu. Performans testleri futbolcular ve bizim için çok önemli. Bu testler sonucunda futbolcularımıza antrenman programı uyguluyoruz. Futbolcularımız bu testlerle gelişimini sağlıyor” dedi.