TÜBİTAK proje ekibi İSU Laboratuvar Merkezi’nde  

TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile “Kocaeli’deki Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Bilim Eğitimi Uygulamaları Projesi” kapsamında 40 kişilik ekip, Kocaeli’nin içme suyu ile atık sularının analizlerinin yapıldığı uluslararası akredite İSU Laboratuvar Merkezinde incelemelerde bulunuldu.

40 KİŞİ KATILDI

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen “Kocaeli'deki Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Bilim Eğitimi Uygulamaları” isimli projeye, 10 kişilik eğitmen, rehber ve akademisyen ile 18 farklı ilden katılım sağlayan 30 kişiden oluşan Fen Bilimleri Öğretmenliği mezunları katıldı. Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlayan programa katılanlar, Kocaeli Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi ve Ormanya’nın ardından İSU Merkez Laboratuvarını ziyaret etti.

BİLGİ ALDILAR

Laboratuvar Merkezi’nde bulunan içme suyu, atık su ve mikrobiyoloji laboratuvarlarını yerinde inceleyen ekibe Laboratuvar Merkezi yöneticileri tarafından, laboratuvarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yetkililer, Kocaeli’nin içme suyu ve atık sularının yanı sıra birçok ilin analizlerini yaptıklarını, ihtiyaç halinde yurtdışında da talepleri karşıladıklarını ifade ettiler.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Çeşitli yerlerde doğal su kaynağı numuneleri alan proje ekibi, aldıkları numunelerin analizlerinin yapılması için Laboratuvar Merkezine teslim etti. Laboratuvar Merkezi’ndeki son teknoloji ürünü analiz cihazları karşısında şaşkınlıklarını belirten katılımcılar, verilen bilgiden ve yaptıkları uygulamalardan dolayı teşekkür ettiler.