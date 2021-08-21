İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar

Kabine toplantısı sonrasında alınan koronavirüs salgınıyla mücadelede ile ilgili kararlar açıklanmış; İçişleri Bakanlığı da genelgeyi yayınlamıştı. Buna göre aşı olmayı tercih etmeyen vatandaşlar için birtakım tedbirler uygulamaya alındı. 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Bu gelişmeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" diyerek duyurmuştu.

AŞISIZ ÖĞRETMENLER HAFTADA 2 KEZ TEST YAPTIRACAK

Buna göre PCR testleri eğitim sektöründeki çalışanlara ücretsiz olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer personel zorunlu olarak haftada en az iki kez PCR testi yaptıracak. PCR testlerinin, diğer alanlarda ücretli olup olmayacağı ise henüz belli değil. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabileceği belirtildi.

6 EYLÜL'DEN İTİBAREN

Hürriyet'in haberine göre PCR testi uygulamasının aşıyı teşvik için kapsamı genişletildi. İçişleri Bakanlığı, dün aşı olmayanlar için toplu alanlarda PCR testi zorunluluğuna ilişkin "Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Buna göre, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. İşletmeciler, etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişinin aşılı/geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasını yapacak.

ŞEHİRLERARASI YOLCULUKLARDA DA PCR SONUCU İSTENECEK

Genelgeyle aşı kartı ve PCR zorunluluğu özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilecek şehirlerarası seyahatlerde de 6 Eylül'den itibaren başlıyor. Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Hastalığı geçirmemiş, aşı olmamış veya negatif PCR testi olmayan kişilerin şehirlerarası seyahatine ve etkinliklere katılmasına izin verilmeyecek. İlerleyen dönemde aşı kartı ve PCR zorunluluğu istenecek yerlerin sayısı da arttırılabilecek. AVM'lere girişte test istenip istenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. PCR testi yaptırmayanlar AVM'lerdeki sinema salonlarına giremeyecek.