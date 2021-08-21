21 Ağu 2021 - 09:31- Spor G: 21 Ağu 2021 - 09:32

Alemdar: Üretirsen rahat edersin

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hasan Alemdar yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Alemdar “Kimse merak etmesin bizde futbolcu çok. Alttan...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Alemdar: Üretirsen rahat edersin mask

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hasan Alemdar yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Alemdar “Kimse merak etmesin bizde futbolcu çok. Alttan çok yetenekli sporcular geliyor” dedi.

HER ŞEY YOLUNDA

Kadın futbolunda birçok başarısı bulunan ve bu nedenle de “Bay şampiyon” olarak bilinen Kocaeli Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hasan Alemdar yeni sezon öncesi umut veren açıklamalar yaptı. Alemdar sıkı bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: Çalışmalarımız gayet yolunda ilerliyor. İzmit Kağıtçı, Gölcük Kavaklı ve Yahya Kaptan Ferruh Duygu tesislerinde yeni sezona hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz hafta seçme yaptık. Özge hocamız dikkat çeken 3 arkadaşımızı takibe aldı. Bizimle birlikte antrenmanlarına devam ediyorlar.

EYLÜL SONU YA DA EKİM BAŞI

16 takımlı oynanacak olan ve 4 takımın düşeceği ligin eylül sonu ya da ekim başı başlamasını bekliyoruz. Alt yapıdan çıkan futbolcularımıza da çok güveniyoruz. Kimse merak etmesin bizde futbolcu çok. Alttan çok yetenekli sporcular geliyor. Cansu, Havva, Almina gibi futbolcular alt yapıdan gelen en büyük transferlerimiz. Milli takımlarda Damla, Mesude, Sudenur, Kübra gibi futbolcularımız sürekli milli davet alıyor. Kısacası üretirsen rahat edersin. Biz bunu yapıyoruz.

# Kadın

21 Ağu 2021 - 09:31 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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