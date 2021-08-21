Bekir Bayraktar, iş dünyası temsilcileriyle KOTO’da bir araya geldi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut tarafından karşılanan GİB-Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ve Maliye yönetiminin üst düzey bürokratları ve KOTO İş Dünyası Temsilcileri GTO-Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, KTO-Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, DTO-Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’le güncel ekonomi ve vergi düzenlemeleriyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.