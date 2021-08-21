Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut tarafından karşılanan GİB-Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ve Maliye yönetiminin üst düzey bürokratları ve KOTO İş Dünyası Temsilcileri GTO-Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, KTO-Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, DTO-Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’le güncel ekonomi ve vergi düzenlemeleriyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.
21 Ağu 2021 - 09:33- Ekonomi Güncelleme: 21 Ağu 2021 - 09:34
Bekir Bayraktar, iş dünyası temsilcileriyle KOTO’da bir araya geldi
GİB-Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar Kocaeli Ticaret Odasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın katıldığı Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli İş Dünyası Buluşması" programında sorunlarını dile getiren iş dünya temsilcileriyle ayrıca ikili olarakta görüştü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.