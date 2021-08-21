Wyndham’a Kuveyt Meclis Başkanı El-Ganim ve Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi geldi

Kuveyt’te ter akıtan 7 futbol takımı kamp için Kocaeli’yi seçti. Teknik direktörleri ve futbolcuların yanı sına teknik heyetleriyle birlikte 20 gün önce Kocaeli’ye gelen Ak-Markyiha SC, Al-Arabi SC Kuveyt, Al-Kuwait SC, Al-Shabab SC, Al-Sahel SC, Al-Khor SC ve Kuveyt U16-U19 Milli Takımı’ndan oluşan 7 takım yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bir hafta daha ilimizde hem konaklayacak hem de sezona hazırlanacak futbolcuların önceki akşam çok önemli bir konuğu vardı.

HEP BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ali El-Ganim, 6 futbol takımının ilimizde kamp yaptığını öğrenince ilimize geldi. Başiskele’de bulunun ve futbol takımlarının da konakladığı TRPY by Wyndham Otel’de onlarla bir araya geldi. Meclis Başkanı El-Ganim’e, Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi yemekte eşlik etti. Futbolcular ve teknik heyetlerle birlikte hem sohbet eden hem de yeni sezon için başarılar dileyen Meclis Başkanı El-Ganim, Kocaeli ve Türkiye’ye de övgüler yağdırdı.

EN İYİ OTELDE OLMAKTAN DOLAYI ONURLUYUM

Hem Türkiye’de olmaktan hem de Kocaeli’de olmaktan mutlu olduğunu belirten Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ali El-Ganim, bölgenin en iyi otelinde ağırlanmaktan da onur duyduğunu söyledi. Türkiye’ye her daim önem verdiklerini söyleyen El-Ganim, “Türkiye’de olmaktan dolayı mutluyuz. Bugün de böylesine güzel bir otelde sizlerle olmak bana onur verdi. Türkiye’ye önümüzdeki yıllarda daha da önem vermek istiyorum. Herkese misafirperverlikleri için de teşekkür ediyorum” dedi. Yemeğin ardından meclis başkanı El-Ganim, herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.