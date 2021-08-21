Tüpraş’a Stevie Awards’dan üç ödül  

Dünyanın önde gelen iş ödüllerinden biri olan ABD merkezli Stevie International Business Awards’ta kazananlar belli oldu. 2002 yılından bu yana dünya çapında kuruluşların ve profesyonellerin başarılarını ve olumlu katkılarını ödüllendiren Stevie Awards’ta Tüpraş üç projesiyle ödüle layık görüldü. Tüpraş Rafine Dergi ile “En iyi Kurumsal Yayın” kategorisinde altın, 23 Nisan Arter projesiyle “Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası” kategorisinde gümüş ve Siperli Maske projesiyle ise “En Değerli Kurumsal Sorumluluk” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

RAFİNE DERGİ

2008 yılından bu yana yayınlanan Rafine Dergi, çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşlar için hazırlanan özel içeriklere sahip. Dört aylık periyotlarda yayınlanan dergi, dünya gündemi ve sektöre dair gelişmelerin yanı sıra Tüpraş’tan haberler de içeriyor. Özenle hazırlanan özgün içerikleriyle web sitesi üzerinden çevrimiçi erişilebilen dergi, yaşam, kültür-sanat ve sağlık gibi pek çok alanda güncel haberiyle de dikkat çekiyor.

23 NİSAN ARTER PROJESİ

Tüpraş, Arter işbirliğiyle gerçekleşen çevrim içi deneyimde 23 Nisan coşkusunu sanatla birleştirdi. Pandemi sebebiyle çevrim içi olarak kurgulanan etkinlik Tüpraş ve Arter’in youtube kanalından tüm çocuklar başta olmak üzere herkesin erişimine açıldı. Tüpraş ve Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olarak 2010 yılından beri faaliyet gösteren Arter, bu kapsamda sanatın tüm disiplinlerini içeren, çocuklara özel eğitici ve öğretici dilde hazırlanmış, 20 dakikalık bir video programı geliştirdi. Arter Öğrenme Programı ekibi, videoda sanata ilgi duyan ve üretmenin heyecanını paylaşan tüm çocuklar için Arter binasının ana fonksiyon alanlarını ve güncel sergileri anlattı.

SİPERLİ MASKE PROJESİ

Tüpraş Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Enerjimiz Geleceğe, Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum” sosyal sorumluluk projesini pandemi döneminde “Dayanışma ve Gönül Köprüsü”ne dönüştürdü. Bu kapsamda, pandeminin ilk günlerinde sağlık çalışanlarına koruyucu siperli maske üretmek amacıyla rafinerilerinin bulunduğu dört ildeki 30 ortaokulda açtığı, “Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri Sınıfları”nı yeniden tasarladı. 60 gönüllü öğretmen ile hızlıca koordine olan Tüpraş, robotik kodlama sınıflarındaki 3D yazıcılarla 10 bin adet siperli maske üreterek İl Sağlık Müdürlüklerine teslim etti.

STEVİE INTERNATİONAL BUSİNESS AWARDS HAKKINDA

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Stevie International Business Awards’a 63 ülkeden 3 bin 700’den fazla aday katıldı. Oluşturulan 11 farklı juride 260’tan fazla yöneticinin yer aldığı ödüller; yönetim, pazarlama, halkla ilişkiler, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, yeni ürünler ve hizmetler, teknoloji gibi 18 farklı kategoride sahiplerini buldu.