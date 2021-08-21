21 Ağu 2021 - 10:34- Gündem G: 21 Ağu 2021 - 10:37

Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

Kandıra'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün Babalı Mahallesi'ndeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'de denize girmek yasaklandı mask

Kandıra Belediyesinden yapılan anonsla bazı plajlara kısıtlama getirildiği bildirildi. Anonsta şu ifadelere yer verildi: "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde devamlı kapalı olan Sardala ve Uzunkum plajlarına ilave olarak Babalı Mahallesi'nde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın Kandıra ilçemizde bulunan diğer sahillerimizde mantar dubalar içinde, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri önemle rica olunur."

21 Ağu 2021 - 10:34 Kocaeli/ Kandira- Gündem

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