Başkan Büyükakın, “Yalana ve algıya çalışan birileri var”  

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Dilovası Gümüşhane Kürtünlüler Derneği Başkanı Yusuf Moral ve yönetim kurulu üyelerine konuk oldu. Yerelden uluslararası konulara kadar birçok konuyu değerlendiren ve gelen sorulara cevap veren Başkan Büyükakın, “Bu memlekete hizmet eden liderin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aziz milletimiz çok iyi biliyor” diyerek şunları kaydetti: “Tüm kurumlarıyla her daim vatandaşının yanında, dertlerine çare arayan, ülkesinin ve milletinin menfaatlerini koruyan ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir ülke bırakmayı isteyen bir liderimiz var. Tabi bunun olmasını istemeyenlerde boş durmuyor. Türkiye’nin eski karanlık günlerine geri dönsün, üretemesin, girişimcilik ruhunu kaybetsin, ülke kazanımları ters düz olsun diyenlerin kimlerle beraber olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bunun yanı sıra yalana ve sadece algıya çalışan birileri var. Ama asla kazanamayacaklar. Aziz milletimiz gerçek yüzlerini görüyor” dedi.

“YALAN ÜZERİNE KURDUKLARI SİYASİ ZEMİN MUHAKKAK ÇÖKECEKTİR”

“Karadeniz'deki sel afetinde, Antalya’da, Muğla ve bütün bölgelerdeki yangın afetlerinde, son dönemde ki Bartın, Kastamonu, Sinop bu bölgelerdeki sel afetlerinde bu yalan ve algı kampanyasını da sürdürdüler” diyen Başkan Büyükakın, “Yalan üzerine kurdukları siyasi zemin muhakkak çökecektir. Zaten kadirşinas milletimizde bu yalanlara kanmıyor. Bunu bilmelerini arzu ediyor, dürüst olmaya, yalandan uzak durmaya, milletinin ve ülkesinin yanında yer almaya davet ediyoruz. Tabi, milletimiz de her şeyin farkında. Birileri istediği kadar yalan söylesin, yalan paylaşımlarda bulunsun, gördüğü halde görmedim desin. Bu kadim millet dürüst bir millettir ve dürüstlere her zaman sahip çıkmıştır. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize sadece dürüstlük ilkesiyle hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“MİLLETİYLE OLAN BU GÜÇLÜ BAĞI ASLA KOPARAMAYACAKLAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletinin ve ülkesinin çıkarlarını koruduğu için farklı ülkelerinin ve siyasetçilerin hedefinde olduğunun da altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız bağımsız, üreten, kendi kararlarını alabilen, savunma sanayisinde atılım yapan, bilimde, sanayide, sağlıkta ve yaşamın her alanında ülkesini geleceğe taşıyacak irade gösterdiğini milletimiz görüyor. Peki bundan rahatsız olanlar ne yapıyor, Cumhurbaşkanımızı hedef gösteriyor. Ancak bu aziz milletimiz Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaya devam ediyor, Allah’ın izniyle de devam edecek. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletiyle olan bu güçlü bağı asla koparamayacaklar” diye konuştu.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, DURMADAN, HIZLI ADIMLARLA”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tek gündemlerinin hemşerilerine hizmet etmek olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “Suni gündemlerin peşinden koşmadan, icraatlarıyla konuşan ve konuşulan bir kadro hareketiyiz” diyerek sözlerini şu şekilde tamamladı: “Dilovası kardeşlerimizin hizmetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Şehrimizin tüm ilçelerine hizmet etmek, halkımızın takdirini kazanmak bize daha büyük enerji veriyor. Çok çalışacağız, durmadan, hızlı adımlarla, koşarak, gençliğimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu emaneti en güzel şekilde nesillerimize teslim edeceğiz.”

“TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AKP İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Dilovası Gümüşhane Kürtünlüler Derneği Başkanı Yusuf Moral, “Tahir Başkanımıza ve kıymetli misafirlerimize bize gerçekleştirdikleri ziyaret için çok teşekkür ediyorum. Kentimizde hayata geçirdikleri ve yapacakları hizmetler içinde bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Büyükakın ayrıca, göreve yeni başlayan Kürtünlüler Dernek Başkanı Yusuf Moral ve ekibine başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.