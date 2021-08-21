21 Ağu 2021 - 10:57- Siyaset G: 21 Ağu 2021 - 10:58

MHP Gebze’nin yöneticileri belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir’in yönetim listesi Genel Merkez tarafından onaylandı.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
MHP Gebze’nin yöneticileri belli oldu mask

MHP Kocaeli Teşkilatı yeniden yapılandırılıyor. MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt’un il başkanı olmasının ardından birçok ilçede istifalar ve görevden almalar olmuştu. İlçe başkanlıkları için önerilen isimlere MHP Genel Merkezi’nden onay geldi. Bu kapsamda MHP Gebze İlçe Başkalığına önerilen Bülent Özdemir resmen ilçe başkanı oldu.

YÖNETİMİ ONAYLANDI

Genel Merkez tarafından Bülent Özdemir’in yönetimi de belli oldu. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın tebliğiyle yönetiminin kabul edildiğini öğrenen MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak önce teşekkür etti sonra da yönetimini açıkladı.

İŞTE ÖZDEMİR’İN YÖNETİMİ;

Bülent ÖZDEMİR

Adem AKŞİT

Ahmet Çağrı ŞAKAR

Aziz ŞEN

Belgüzar BOZTAŞ

Burak ZİLAN

Emre DEMİRBAŞ

Engin ÇELİK

Erdal KABACA

Erdem YILMAZ

Ferit ULU

Haktan KALINTAŞ

Hamza YILDIZ

Haşim AKBAŞ

Hatice ULUDAĞ

Mevlüt DEMİR

Murat ÇOBAN

Murat DOĞAN

Ömer CİHAN KAVAK

Önder DEDE

Özgür BÜYÜKKAYA

Selçuk KANDEMİR

Selim ÇETİN

Sinan GÖÇMENER

Şener AKIN

Şenol Uğur ÖZDEMİR

Tolga ÖZTÜRK

Turan Burak KUŞ

Veysel KESKİN

Volkan CÜCEN

Ali YALSIZ

Aykut ULU

Basri DOLAŞ

Burak ÖZTÜRK

Bülent ÇEVİK

Ekrem YILMAZ

Hakan DOĞAN

Halil İbrahim SAKİN

Hüseyin GÜNGÖR

İsmail GÖRÜCÜ

Mahmut AKSAN

Mehmet BABA

Mesut YAĞMURKAYA

Muhterem ÇAY

Murat MUSLUK

Necip ALKAN

Oğuzhan CEYLAN

Yüksel TUĞ

# MHP, Yunus Emre Kurt
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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21 Ağu 2021 - 10:57 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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