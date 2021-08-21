MHP Gebze’nin yöneticileri belli oldu

MHP Kocaeli Teşkilatı yeniden yapılandırılıyor. MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt’un il başkanı olmasının ardından birçok ilçede istifalar ve görevden almalar olmuştu. İlçe başkanlıkları için önerilen isimlere MHP Genel Merkezi’nden onay geldi. Bu kapsamda MHP Gebze İlçe Başkalığına önerilen Bülent Özdemir resmen ilçe başkanı oldu.
YÖNETİMİ ONAYLANDI
Genel Merkez tarafından Bülent Özdemir’in yönetimi de belli oldu. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın tebliğiyle yönetiminin kabul edildiğini öğrenen MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak önce teşekkür etti sonra da yönetimini açıkladı.
İŞTE ÖZDEMİR’İN YÖNETİMİ;
Bülent ÖZDEMİR
Adem AKŞİT
Ahmet Çağrı ŞAKAR
Aziz ŞEN
Belgüzar BOZTAŞ
Burak ZİLAN
Emre DEMİRBAŞ
Engin ÇELİK
Erdal KABACA
Erdem YILMAZ
Ferit ULU
Haktan KALINTAŞ
Hamza YILDIZ
Haşim AKBAŞ
Hatice ULUDAĞ
Mevlüt DEMİR
Murat ÇOBAN
Murat DOĞAN
Ömer CİHAN KAVAK
Önder DEDE
Özgür BÜYÜKKAYA
Selçuk KANDEMİR
Selim ÇETİN
Sinan GÖÇMENER
Şener AKIN
Şenol Uğur ÖZDEMİR
Tolga ÖZTÜRK
Turan Burak KUŞ
Veysel KESKİN
Volkan CÜCEN
Ali YALSIZ
Aykut ULU
Basri DOLAŞ
Burak ÖZTÜRK
Bülent ÇEVİK
Ekrem YILMAZ
Hakan DOĞAN
Halil İbrahim SAKİN
Hüseyin GÜNGÖR
İsmail GÖRÜCÜ
Mahmut AKSAN
Mehmet BABA
Mesut YAĞMURKAYA
Muhterem ÇAY
Murat MUSLUK
Necip ALKAN
Oğuzhan CEYLAN
Yüksel TUĞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.