21 Ağu 2021 - 11:03- Gündem G: 21 Ağu 2021 - 11:05

Hürriyet, anaokulu açılışında Çiçek Ailesi’ni yalnız bırakmadı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’nin tanınmış mali müşavirlerinden Hasan Çiçek’in kızı Neşe Çiçek Keserci’yi anaokulu açılışında yalnız bırakmadı

Hürriyet, anaokulu açılışında Çiçek Ailesi’ni yalnız bırakmadı mask


İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak No: 18/A adresinde faaliyete başlayan Çiçek Akademi Anaokulu’nun açılışında Çiçek Ailesi’ni yalnız bırakmadı. Kocaeli’nin tanınmış mali müşavirlerinden Hasan Çiçek’in kızı Neşe Çiçek Keserci’nin sahibi olduğu Çiçek Akademi Anaokulu’nun açılış törenine; başkan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ile birlikte katıldı.


ANAOKULUNU GEZDİ

Çiçek Akademi Anaokulu dualar eşliğinde açıldı. Kurdele kesimi sonrası anaokulunu gezen başkan Hürriyet, Neşe Çiçek Keserci’ye anaokulunun hayırlı uğurlu olmasını diledi. 3-6 yaş arası çocukların eğitim göreceği Çiçek Akademi Anaokulu’nda; psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteği, yaratıcı drama, beslenme uzmanı desteği, orf eğitimi, cimnastik eğitimi, akıllı tahtalı sınıflar, masal anlatıcılığı ve geleneksel çocuk oyunları hizmeti verilecek.
# Sokak, eğitim, çocuk, Fatma Kaplan Hürriyet

21 Ağu 2021 - 11:03 - Gündem

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