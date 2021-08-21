Yola giren yavru köpeği canı pahasına kurtardı

Olay, Kartepe D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Hat 240’ numaralı belediye otobüsü ile sefere çıkan Serkan Yaman Sukay, D100 Karayolu, İzmit istikametinde seyir halindeyken yavru köpeğin yola girdiğini fark etti. Aracını emniyet şeridinde durduran Sukay, otobüsten inerek yavru köpeği yoldan alarak ezilmekten kurtardı. Yavru köpeği yol kenarına bırakan Sukay, daha sonra otobüse binerek yola devam etti.
O anlar ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yolun ortasında koştuğu görülüyor. Durumu fark eden otobüs sürücüsü, aracı durdurarak köpeği yoldan alıyor.
Olay, Kartepe D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Hat 240’ numaralı belediye otobüsü ile sefere çıkan Serkan Yaman Sukay, D100 Karayolu, İzmit istikametinde seyir halindeyken yavru köpeğin yola girdiğini fark etti. Aracını emniyet şeridinde durduran Sukay, otobüsten inerek yavru köpeği yoldan alarak ezilmekten kurtardı. Yavru köpeği yol kenarına bırakan Sukay, daha sonra otobüse binerek yola devam etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.