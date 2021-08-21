21 Ağu 2021 - 14:41- Asayiş G: 21 Ağu 2021 - 14:42

2 çocuk babası koronaya yenildi

İzmit'te ikamet eden Zeki Kopya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri

21 Ağu 2021 - 14:41 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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