Spor pandemiyle en çok maddi açıdan yara aldı    

Pandeminin spora verdiği olumsuz etkileri araştırdığımız ve ilgi gören “Pandeminin sporumuza etkileri” yazı dizimiz, 8. bölümüyle devam ediyor. Kocaeli İl Temsilcileriyle yaptığımız röportajları sunuyoruz…

KOCAELİ KAYAK İL TEMSİLCİSİ HAKAN TANTA: “O SEZON HİÇBİR ETKİNLİK YAPAMADIK”

“ Pandemi daha çok Mart’tan sonra hissedildi. Mart öncesi yurt dışı kampları yaptık. Ama sonraki sezon hiçbir etkinliğimiz olmadı. Yavaş yavaş kayak otelleri açılmaya başladı. Ancak biz bireysel yapılan bir spor dalı olduğumuz için, fazla kalabalıktan ötürü çok tepki çekti. Bundan dolayı kayak sezonu olumsuz etkilendi.”

“ UZUN YILLARDIR İLİMİZDE ETKİNLİK OLMUYOR “

“ Maalesef ilimizde uzun yıllardır etkinlik yapılmıyor. Çünkü sportif anlamda istediğimiz seviyede değiliz. Daha çok bireysel olarak gelişiyoruz. İlimizin etkinlikleri daha çok , Erzurum gibi kentlerde düzenleniyor. İlimizde 2 kayak kulübümüz bulunuyor. İnsanları kayak sporuna alıştırmak için, geziler düzenliyoruz. Bulgaristan , Erzurum , Bursa gibi yerlere gidiyoruz.”

KOCAELİ OTOMOBİL SPORLARI İL TEMSİLCİSİ N. GÖKHAN ELBİR: “EKONOMİK OLARAK SIKINTI YAŞADIK”

“ Her spor branşında olduğu gibi biz de pandemiden olumsuz etkilendik. Bire bir otomobilin içinde temaslı yapılan bir spor olmamız da olumsuzluk yarattı. Yarışlarımız ve antrenmanlarımız iptal edildi. Ayrıca ekonomik açıdan sıkıntılar yaşadık. Federasyonumuz toparlanmamız için çalışmalarını sürdürüyor. Bu dönemlerde Formula 1 yarışları düzenlendi. Körfez de Karting Şampiyonası yapıldı. Ancak seyirci katılımı düşük oldu.

“ FORD OTOSAN KOCAELİ RALLİSİ DÜZENLENECEK “

Sezonumuz bitti. Şu anda yeni sezon şubat ayında açılacak. Şu an en önemli etkinliklerimizden biri, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek, Ford Otosan Rallisi olacak. Ekim ve Kasım gibi düzenlenmesi bekleniyor.

“ PİSTLERİN AÇILMASINI BEKLEYECEĞİZ”

Bu dönemi atlatmak için, daha fazla antrenman yapmamız gerekiyor. Ancak daha fazla pistin ve test mevkilerinin açılmasını bekleyeceğiz.

KAYKAY VE PATEN İL TEMSİLCİSİ BERKAN ASLAN: “BİREYSEL BİR SPOR OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ETKİLENMEDİK”

“Aslında pandemiden biz de olumsuz etkilendik. Ama bireysel yapılan bir spor olduğumuz için yoğun olmadı. Daha çok sokağa çıkma kısıtlamasında insanlarımızın akşam kayak ve paten sporunu yapamaması olumsuzoldu. Aileler bu dönemde çocuklarına paten ve kay kay alarak onların spora alışması için gayret gösterdi. Çocuklarını Sekapark, Yahyakaptan gibi yerlerde paten öğrenmeye gönderdi. Kocaeli Büşükşehir Belediyesi’nin Sekapark’ta yaptığı platform Avrupa standartlarında bir platform. Sporcularımız buralarda çalışabildi.

“ ETKİNLİKLER İÇİN BELEDİYE YE TALEPTE BULUNMALIYIZ “

Etkinliklerimiz fazla olmuyor. Etkinlikler için Belediyeye talepte bulunmalıyız. Federasyon bu tür çalışmalar yapmıyor. Bireysel sporlar biraz daha kişilerin gayretleriyle devam ediyor.

“PATENİ VE KAY KAYI AİLELERE TANITMALIYIZ”

Paten ve kaykay sporunu biraz daha arttırmak için, ailelere pateni ve kaykayı tanıtmalıyız. Ayrıca sahillerde gösteriler düzenleyebiliriz. Ücretsiz eğitimler ve kurslar verilebilir. Eğitimler ilerledikçe, gösteriler ve talepler artacaktır.”

KOCAELİ BİSİKLET İL TEMSİLCİSİ MEHMET BOZDEMİR: “PANDEMİDE BİSİKLET ÖN PLANA ÇIKTI”

“ Pandemide bisiklet ön plana çıktı. Toplu antrenmanlar yerine, bireysel olarak halk bisiklet sürmeye başladı. Açıkları kapattı. Bisiklet satışları da bu dönemde bir hayli arttı. Eski bisikletler bile satıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bisiklet yolları yapılması talimatı verildi. Böylece bisikletin geleceği olacak. İlimizde de köy yollarına asfalt dökülerek, bisiklet kullanılması sağlandı. Bunların sayesinde 19 Mart’ ta 300 kişi civarı insan bisiklet turu attı.

“EKİM – KASIM AYLARINDA ETKİNLİKLER VAR”

Ekim-Kasım arası Cumhuriyet etkinliği, 24 Kasım etkinliği, 29 Ekim’de Kartepe’ye tırmanma yarışması düzenleyeceğiz. Ayrıca her hafta Pazar günleri, saat 9’da bisiklet etkinliğimiz oluyor.”

KOCAELİ 2020 ÜNİVERSİTE SPORLARI İL TEMSİLCİSİ HAMİT YILDIRIM : “ ÜNİVERSİTE SPORLARI DURDU”

“Pandemi nedeniyle en çok biz olumsuz etkilendik. Üniversite durunca, üniversite sporları da durdu. Pandemi nedeniyle branşlarımızın hiç biri yapılamadı. Sporcular antrenmanlarını yapamadıkları için, form durumları düştü. Onlar da bu yüzden olumsuz etkilendiler. Şu anda üniversiteler yüz yüze eğitime hazırlanıyor. Öğrencilerden aşı olmaları istenilecek, spor faaliyetleri ondan sonra başlayacak.”