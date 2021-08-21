21 Ağu 2021 - 14:58- Spor G: 21 Ağu 2021 - 14:59

Kaplanın parolası: 3  

TFF 1. Lig’de mücadele eden Adanaspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül, “...
Kaplanın parolası: 3   mask

TFF 1. Lig’de mücadele eden Adanaspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Adanaspor kimsenin elini kolunu sallayıp yenip gideceği bir takım olmayacak” dedi.

21 Ağu 2021 - 14:58 - Spor

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