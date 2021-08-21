Kaplanın parolası: 3  

TFF 1. Lig’de mücadele eden Adanaspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Adanaspor kimsenin elini kolunu sallayıp yenip gideceği bir takım olmayacak” dedi.