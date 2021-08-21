Bursa transferi beklemeye aldı  

Bursaspor’un bir süredir ilgilendiği Arjantinli defans oyuncusu Nicolas Zalazar’ın transferi konusunda yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından adım atılacak. Bursaspor’un bir süredir ilgilendiği Arjantinli defans oyuncusu Nicolas Zalazar’ın transferi konusunda yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından adım atılacak. Arjantin liginde Platense forması giyen 1997 doğumlu savunma oyuncusuyla ilgili olumlu görüş alındığı ancak Mustafa Er’in görevinden istifa etmesinin ardından yönetim Zalazar kararını yeni teknik adama bırakmayı kararlaştırdı.