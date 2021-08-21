Bursaspor’un bir süredir ilgilendiği Arjantinli defans oyuncusu Nicolas Zalazar’ın transferi konusunda yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından adım atılacak. Bursaspor’un bir süredir ilgilendiği Arjantinli defans oyuncusu Nicolas Zalazar’ın transferi konusunda yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından adım atılacak. Arjantin liginde Platense forması giyen 1997 doğumlu savunma oyuncusuyla ilgili olumlu görüş alındığı ancak Mustafa Er’in görevinden istifa etmesinin ardından yönetim Zalazar kararını yeni teknik adama bırakmayı kararlaştırdı.
21 Ağu 2021 - 14:58- Spor Güncelleme: 21 Ağu 2021 - 15:00
Bursa transferi beklemeye aldı
Bursaspor’un bir süredir ilgilendiği Arjantinli defans oyuncusu Nicolas Zalazar’ın transferi konusunda yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.