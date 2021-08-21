Gökhan Süzen, Denizlispor’da  

Denizlispor’da transferler devam ediyor. Denizlispor son olarak Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Denizlispor Kulübü, son olarak Ümraniyespor forması giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Ayrıca Denizlispor daha önce kadrosuna, Polonyalı kaleci Adam Stachowiak, orta saha oyuncusu Ogenyionazi ve bir başka orta saha oyuncusu Okan Derici’yi renklerine bağlamıştı.