Gökhan Süzen, Denizlispor’da  

Denizlispor’da transferler devam ediyor. Denizlispor son olarak Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Denizlispor Kulübü, son olarak Ümraniyespor forması giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Ayrıca Denizlispor daha önce kadrosuna, Polonyalı kaleci Adam Stachowiak, orta saha oyuncusu Ogenyionazi ve bir başka orta saha oyuncusu Okan Derici’yi renklerine bağlamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.