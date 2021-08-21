Arda, G.Birliği’nden gitmişti  

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi 1-0 yenerken, gecenin en çok konuşulan oyuncusu 2019 yılında Gençlerbirliği alt yapısından transfer edilen 16 yaşındaki Arda Güler oldu. 2005 doğumlu Arda Güler, başarılı oyunu ile büyük alkış aldı.