Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi 1-0 yenerken, gecenin en çok konuşulan oyuncusu 2019 yılında Gençlerbirliği alt yapısından transfer edilen 16 yaşındaki Arda Güler oldu. 2005 doğumlu Arda Güler, başarılı oyunu ile büyük alkış aldı.
21 Ağu 2021 - 14:59- Spor Güncelleme: 21 Ağu 2021 - 15:01
Arda, G.Birliği’nden gitmişti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi 1-0 yenerken, gecenin en çok konuşulan oyuncusu 2019 yılı...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.