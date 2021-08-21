21 Ağu 2021 - 15:00- Spor

Basketbola devam

Tam mesaiyle devam eden Basketbol Yaz Ligi’nde bugün de art arda maçlar oynanacak. 1 kız, 6 erkek maçı var. Maçların tamamı İzmit Atatürk Spor Salonu’...