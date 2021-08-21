21 Ağu 2021 - 15:00- Spor G: 21 Ağu 2021 - 15:02

Basketbola devam  

Tam mesaiyle devam eden Basketbol Yaz Ligi’nde bugün de art arda maçlar oynanacak. 1 kız, 6 erkek maçı var. Maçların tamamı İzmit Atatürk Spor Salonu’...
Basketbola devam   mask

Tam mesaiyle devam eden Basketbol Yaz Ligi’nde bugün de art arda maçlar oynanacak. 1 kız, 6 erkek maçı var. Maçların tamamı İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

 

21 Ağu 2021 - 15:00 - Spor

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