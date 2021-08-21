Gebzespor’da transfer harekâtı

İlimizin Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor, yeni sezon öncesi transferde hareketli günler geçiriyor. Hem iç transfer, hem de dış transferde atağa kalkan mor beyazlılar, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor
İÇ TRANSFERDE 12 OYUNCUYLA YOLA DEVAM
Gebzespor ilk iş olarak iç transferde 12 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Gebzesporumuz iç transfer kapsamında Özgür Solak, Kadir Yaman , Fırat Güneş , Gürol Karataş , Mert İnan , Oluş Sensöz, Abdülgani Demir , Emircan Karataş , Erol Hakan Sepil , Yunus Emre Ayaz ,Toprak Yörük ve Alperen yazıcı ile yeniden anlaşma sağlandı “ denildi.
DIŞ TRANSFERDE DE HAREKETLİLİK VAR
Gebzespor dış transferde de 5 oyuncuyla anlaşmaya vardı. Ahmet Can Bayraktar, Gökhan Kuloğlu Ceyhun Erceylan, Kartal Öztaşkın ve geçen sezon Çankaya FK formasını giyen stoper Erol Yükseker’i kadrosuna kattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.