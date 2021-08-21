Gençler Yaz Ligi dolu-dizgin ilerliyor

Ekim ayında başlayacak olan yeni sezona hazırlık amacıyla düzenlenen ve ilgi gösterilen Gençler Basketbol Yaz Ligi, tüm hızıyla devam ediyor

16 MAÇ OYNANDI

Şu ana kadar toplam 16 müsabaka oynandı. Erkeklerde U-12, U-14, U-16 ve U-18 olmak üzere toplam 14 maç tamamlandı. Kızlarda U-12 ve U-14 olarak 2 maç oynandı. Eylül ayına kadar sürecek olan Yaz Ligi, yine İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanıyor.

HANİBAL ( A ) ÇOK “FARKLI”

U-16 erkeklerde, Hanibal (A) , İzmit Akademi SK’yı ilk devresini 43-23 önde kapattığı mücadelede 88-40 yenmeyi başardı. U-16 erkeklerde bir sonraki maçta, Kocaeli Gelişim (B) ilk devreyi 20-14 önde kapattığı mücadeleyi 48-17 kazandı.

İZMİT DSİ İLK DEVRE 41 ATTI

Haftanın diğer maçında İzmit DSİ, Özel Seymen Koleji’ni ilk devre 41-17 geride bırakırken, maçı 75-29 gibi rahat bir skorla kazandı. U-16 erkeklerde oynanan bir diğer müsabakada ise Hanibalspor, 23 Nisan Spor Kulübü’ne karşı ilk devreyi 21-13 önde kapattı, maçı da 55-29 kazandı.