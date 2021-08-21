21 Ağu 2021 - 15:05- Spor G: 21 Ağu 2021 - 15:07

Bizim kızlar Bahreyn ile oynayacak

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sezon öncesi hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına çıkacak. İlimizi Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde temsil edece...
Bizim kızlar Bahreyn ile oynayacak mask

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sezon öncesi hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına çıkacak. İlimizi Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde temsil edecek olan yeşil siyahlı ekibimiz Bahreyn Kadın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Kartepe Green Park Otel 4’No’lu sahadaki maç 30 Ağustos’ta saat 17.00’de başlayacak.
# Kadın

21 Ağu 2021 - 15:05 - Spor

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