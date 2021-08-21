Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sezon öncesi hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına çıkacak. İlimizi Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde temsil edecek olan yeşil siyahlı ekibimiz Bahreyn Kadın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Kartepe Green Park Otel 4’No’lu sahadaki maç 30 Ağustos’ta saat 17.00’de başlayacak.
21 Ağu 2021 - 15:05- Spor Güncelleme: 21 Ağu 2021 - 15:07
Bizim kızlar Bahreyn ile oynayacak
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sezon öncesi hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına çıkacak. İlimizi Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde temsil edece...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.