Bizim kızlar Bahreyn ile oynayacak

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sezon öncesi hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına çıkacak. İlimizi Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde temsil edecek olan yeşil siyahlı ekibimiz Bahreyn Kadın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Kartepe Green Park Otel 4’No’lu sahadaki maç 30 Ağustos’ta saat 17.00’de başlayacak.