21 Ağu 2021 - 15:06- Spor G: 21 Ağu 2021 - 15:08

İzmit Belediyesi geleceğin yıldızlarını büyütüyor  

Geleceğin sporcularını yetiştiren İzmit Belediyespor, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Futbolun geleceğine etki edecek gençler yetiştirmekte kara...

Geleceğin sporcularını yetiştiren İzmit Belediyespor, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Futbolun geleceğine etki edecek gençler yetiştirmekte kararlı olan kulüp yöneticileri futbol okuluna gösterilen yoğun ilgiden çok memnun

 

YOĞUN İLGİ VAR

Çocukların ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak, yeni spor branşlarıyla tanışmalarını sağlamak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek için kararlı adımlarla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyespor, futbol okullarında da yeni nesle spor sevgisini aşılıyor. Psikomotor becerileri geliştirmek ve temel branş eğitimleriyle çocukların eğlenerek öğrenmesini amaçlayan İzmit Belediyespor Futbol Okulu’na aileler ve çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor.

 

AİLELER ÇOK MEMNUN

Çocukların temel sportif becerileri kazanması, yeteneğine uygun branşa yönlendirilmesi ve sürekliliği sağlanan antrenman programlarıyla adım adım profesyonel sporculuğa ilerlemesinin sağlandığı İzmit Belediyespor Futbol Okulu’nda çocukların ve gençlerin olumsuz alışkanlıklardan uzak durması da hedefler arasında yer alıyor. İzmit Belediyesporlu yöneticiler, çocukların istekliliğinden ve ailelerin hafta sonları aralıksız çalışan futbol okuluna yoğun ilgi göstermesinden memnun.

21 Ağu 2021 - 15:06 - Spor

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