İlimizin deneyimli güreş antrenörlerinden, çok sayıda güreşçi ve pehlivan yetiştiren Şener Sar ameliyat oldu. Kocaeli Medikal Park Hastanesi’nde mesane taşı operasyonundan geçenSar’ın ameliyatını işinin ehli doktorlardan Doç. Dr. Mustafa Okan İstanbulluoğlu gerçekleştirdi. Şener Sar’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.