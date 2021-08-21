Melike, Amerika’da tam burslu okuyacak    

2 yıl önce İzmir Konak Belediyespor’dan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’ne transfer olan başarılı kanat forvet Melike Dinçel eğitim kariyeri adına önemli bir fırsat yakaladı. Futbolcuyu keşfeden, önce sporcu ile sonra da aile ile irtibat kuran ABD Texas Navarro Koleji, Melike’yi tam burslu olarak okutma kararı aldı.
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ODAKLANMIŞTI
Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’ni bitiren ve Liseler Arası Dünya Kadınlar Futsal şampiyonluğuna odaklanan genç yıldız, pandemiye takıldı. Liseden mezun olan 2002 doğumlu Melike, pasaport işlemlerinin ardından Eylül ayı içinde Amerika’ya gidecek ve Texas Navarro Koleji’nde hem kinesyoloji (hareket bilimi) okuyacak hem de kolejin futbol takımında mücadele edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.