Melike, Amerika’da tam burslu okuyacak    

2 yıl önce İzmir Konak Belediyespor’dan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’ne transfer olan başarılı kanat forvet Melike Dinçel eğitim kariyeri adına önemli bir fırsat yakaladı. Futbolcuyu keşfeden, önce sporcu ile sonra da aile ile irtibat kuran ABD Texas Navarro Koleji, Melike’yi tam burslu olarak okutma kararı aldı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ODAKLANMIŞTI

Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’ni bitiren ve Liseler Arası Dünya Kadınlar Futsal şampiyonluğuna odaklanan genç yıldız, pandemiye takıldı. Liseden mezun olan 2002 doğumlu Melike, pasaport işlemlerinin ardından Eylül ayı içinde Amerika’ya gidecek ve Texas Navarro Koleji’nde hem kinesyoloji (hareket bilimi) okuyacak hem de kolejin futbol takımında mücadele edecek.