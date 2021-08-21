Başkent’te ‘Güçlü’ viraj

Ankara Eryaman Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.15’te başlayacak ve mücadelede Turgut Doman düdük çalacak. Maç TRT Spor ile BeinSports canlı olarak yayınlayacak.
HASAN, BATU VE ATİLA YOK… SAHADA YİNE 41 TEMSİL EDİLMİYOR…
Ümraniyespor karşısında sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrılan ve 11 yıl sonra yükseldiği 1. Lig’e kötü bir giriş yapan Kocaelispor bu akşamilk maçın telafisi için ilk maçında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü karşısına çıkacak. Ankara Eryaman Stadı’ndaki mücadelede sakatlığı süren Hasan Hatipoğlu, hafta içinde çalışmalara başlayan Taha Batuhan Yayıkcı ile kırmızı kart cezalısı Atila Turan forma giyemeyecek. Ayak bileğinde sorun yaşayan Diogo’nun son durumu da belirsizliğini koruyor.Ankara ekibinde ise ofans oyuncuları Gbloy Ariyibi ile Aatif Chahechouhe’nun karantina süreleri devam ettiği için sahadaki yerini alamayacak.
İKİ KÖKLÜ CAMİA KARŞI KARŞIYA GELİYOR…
Kocaelisporkalede Korcan, savunmada Cisse,Diogo ya da Mevlüt, Mehmet Taş, Musa Nizam, önlerinde Mandjeck ve Yılmaz, sağdaPereria, solda Benhur, forvete yakın bölgede Omolo ve ileride de Bahattin 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Hafta arasında sıkı bir şekilde çalışan Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ülkenin iki köklü camiasının maçında kazanan taraf olmak istediklerini belirtti. TRT Spor ve Beinsports’tan canlı olarak yayınlanacak olan maç saatinde hava sıcaklığı yaklaşık 25 derece olacak.
ANKARAGÜCÜ
AKIN ALKAN
TIAGO PINTO
SİNAN OSMANOĞLU
YUSUF ABDİOĞLU
MEHMET MURAT UÇAR
ABDULLAH DURAK
KWABENA OWUSU
HASAN HÜSEYİN ACAR
CEM EKİNCİ
HERMENEGILDO BARTOLOMEU
EREN DERDİYOK
KOCAELİSPOR
KORCAN ÇELİKAY
ABDOULAYE CISSE
MUSA NİZAM
DIOGO YA DA MEVLÜT
MEHMET TAŞ
GEORGES MANDJECK
YILMAZ ÖZEREN
JOHANNA OMOLO
MICHAEL PEREIRA
BENHUR KESER
BAHATTİN KÖSE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.