Başkent’te ‘Güçlü’ viraj

Ankara Eryaman Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.15’te başlayacak ve mücadelede Turgut Doman düdük çalacak. Maç TRT Spor ile BeinSports canlı olarak yayınlayacak.

HASAN, BATU VE ATİLA YOK… SAHADA YİNE 41 TEMSİL EDİLMİYOR…

Ümraniyespor karşısında sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrılan ve 11 yıl sonra yükseldiği 1. Lig’e kötü bir giriş yapan Kocaelispor bu akşamilk maçın telafisi için ilk maçında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü karşısına çıkacak. Ankara Eryaman Stadı’ndaki mücadelede sakatlığı süren Hasan Hatipoğlu, hafta içinde çalışmalara başlayan Taha Batuhan Yayıkcı ile kırmızı kart cezalısı Atila Turan forma giyemeyecek. Ayak bileğinde sorun yaşayan Diogo’nun son durumu da belirsizliğini koruyor.Ankara ekibinde ise ofans oyuncuları Gbloy Ariyibi ile Aatif Chahechouhe’nun karantina süreleri devam ettiği için sahadaki yerini alamayacak.

İKİ KÖKLÜ CAMİA KARŞI KARŞIYA GELİYOR…

Kocaelisporkalede Korcan, savunmada Cisse,Diogo ya da Mevlüt, Mehmet Taş, Musa Nizam, önlerinde Mandjeck ve Yılmaz, sağdaPereria, solda Benhur, forvete yakın bölgede Omolo ve ileride de Bahattin 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Hafta arasında sıkı bir şekilde çalışan Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ülkenin iki köklü camiasının maçında kazanan taraf olmak istediklerini belirtti. TRT Spor ve Beinsports’tan canlı olarak yayınlanacak olan maç saatinde hava sıcaklığı yaklaşık 25 derece olacak.

ANKARAGÜCÜ

AKIN ALKAN

TIAGO PINTO

SİNAN OSMANOĞLU

YUSUF ABDİOĞLU

MEHMET MURAT UÇAR

ABDULLAH DURAK

KWABENA OWUSU

HASAN HÜSEYİN ACAR

CEM EKİNCİ

HERMENEGILDO BARTOLOMEU

EREN DERDİYOK

KOCAELİSPOR

KORCAN ÇELİKAY

ABDOULAYE CISSE

MUSA NİZAM

DIOGO YA DA MEVLÜT

MEHMET TAŞ

GEORGES MANDJECK

YILMAZ ÖZEREN

JOHANNA OMOLO

MICHAEL PEREIRA

BENHUR KESER

BAHATTİN KÖSE