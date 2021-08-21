Green Park’a yerleştiler  

Kocaelispor, Ankaragücü maçı için Ankara Green Park Otel’e yerleşti ve yarın ki maç saatini beklemeye başladı. Dün 12.30’da Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nden karayolu ile Ankara’ya hareket eden yeşil siyahlılar 19.00’da Gençlerbirliği’nin tesislerinde ter antrenmanı yaptı.