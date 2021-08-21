Ankaragücü maçı öncesi bir skandal daha        

Ümraniye maçından önce Mesut’un gönderilmesiyle motivasyonu bozulan takımda Kocaelispor Kulübü’nün, gazetecileri hedef alan resmi açıklamasından başkan Engin Koyun’un haberinin olmadığı ortaya çıktı
BAŞAŞAĞI YUVARLANDILAR
Kocaelispor’da hafta arasında bir açıklama yapılmış, fısıltı gazeteciliği! yapanlar kınanmıştı. Bu açıklamanın ardından kulübün sosyal medya hesaplarında yüzlerce yorum yapıldı ve yorumların yüzde 90’ı fısıltı gazetecileri yerine yönetimi kınarken, açıklamanın en basit dille acizlikten başka bir şey olmadığını dile getirildi. Daha acısı, kulüple organik hareket eden, insanları kışkırtmada usta olanlar, olayı ayyuka çıkardı. Ancak camiada bu komik açıklama karşısında gereken cevabı en sert şekilde verildi. Rantçı olanlarla duvara tosladıklarını anladı. Bu açıklama ile ilgili yeni bir rezillik ortaya çıktı.
2-3 KAFADARIN ÇOCUKLUĞU
Kocaelispor kulübü başkanlığı yapan ancak kontrolünü kaybetmeye başlayan, Ümraniye yenilgisinin ardından ciddi bir panik havasına giren Engin Koyun’un, kulübün resmi açıklamasından haberinin olmadığı ortaya çıktı. Yönetim kurulu içinde 2-3 kişinin amaçsız girişimi nedeniyle tüm yönetim kurulu töhmet altında kalırken, başkan Koyun’un kendisinden habersiz iş çeviren fısıltı yöneticiliği yapanlara karşı nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.