Ankaragücü maçı öncesi bir skandal daha        

Ümraniye maçından önce Mesut’un gönderilmesiyle motivasyonu bozulan takımda Kocaelispor Kulübü’nün, gazetecileri hedef alan resmi açıklamasından başkan Engin Koyun’un haberinin olmadığı ortaya çıktı

BAŞAŞAĞI YUVARLANDILAR

Kocaelispor’da hafta arasında bir açıklama yapılmış, fısıltı gazeteciliği! yapanlar kınanmıştı. Bu açıklamanın ardından kulübün sosyal medya hesaplarında yüzlerce yorum yapıldı ve yorumların yüzde 90’ı fısıltı gazetecileri yerine yönetimi kınarken, açıklamanın en basit dille acizlikten başka bir şey olmadığını dile getirildi. Daha acısı, kulüple organik hareket eden, insanları kışkırtmada usta olanlar, olayı ayyuka çıkardı. Ancak camiada bu komik açıklama karşısında gereken cevabı en sert şekilde verildi. Rantçı olanlarla duvara tosladıklarını anladı. Bu açıklama ile ilgili yeni bir rezillik ortaya çıktı.

2-3 KAFADARIN ÇOCUKLUĞU

Kocaelispor kulübü başkanlığı yapan ancak kontrolünü kaybetmeye başlayan, Ümraniye yenilgisinin ardından ciddi bir panik havasına giren Engin Koyun’un, kulübün resmi açıklamasından haberinin olmadığı ortaya çıktı. Yönetim kurulu içinde 2-3 kişinin amaçsız girişimi nedeniyle tüm yönetim kurulu töhmet altında kalırken, başkan Koyun’un kendisinden habersiz iş çeviren fısıltı yöneticiliği yapanlara karşı nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.