21 Ağu 2021 - 15:26- Siyaset G: 21 Ağu 2021 - 15:27

Kılıçdaroğlu’ndan tedavi için destek istemişti! CHP Kocaeli tedavi için düğmeye bastı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Hereke ziyareti sırasında tedavi için destek isteyen Ahmet Yılmaz adlı vatandaşı CHP Kocaeli Prof. Dr. Mehmet Haberal ile görüştürdü

Kılıçdaroğlu’ndan tedavi için destek istemişti! CHP Kocaeli tedavi için düğmeye bastı mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiği Hereke’deki esnaf ziyareti sırasında sağlık durumu hakkında bilgi vererek destek isteyen Ahmet Yılmaz adlı vatandaşın tedavi süreci başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgilenmek üzere görevlendirdiği CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, tedavisi için destek bekleyen Ahmet Yılmaz’ı, Prof. Dr. Mehmet Haberal ile görüştürdü.

TEDAVİYE BAŞLADI

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan, “Başkanım şimdi ben bir ayağımı trafik kazasında kaybettim. İki sene önce annem bana böbrek vermişti. Şimdi ben mide kanaması geçirdim iki sene önce tekrar diyalize bağlandım. Ben babamı da kaybettim. Ne maddi ne manevi benim hiçbir şeyim kalmadı” sözleri ile destek isteyen Ahmet Yılmaz, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Turgay Seyis ve Selim Tetik eşliğinde Prof. Dr. Mehmet Haberal ile görüştü. Muayene işlemlerinin ardından hastaneye sevk edilen Ahmet Yılmaz’ın tedavisinin Prof. Mehmet Haberal’ın gözetiminde devam edeceği öğrenildi.

# sağlık, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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21 Ağu 2021 - 15:26 - Siyaset

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