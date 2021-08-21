Ambarcı Merkez Camii  hızla yükseliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in birlikte temelini attığı Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii’nde çalışmalar devam ediyor. İzmit Belediyesi’nin yapımını üstlendiği ve projesi tamamlanarak ruhsatlandırılan cami yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Ambarcı Camii’nde zemin katında beton imalatı devam ediyor.



ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Toplam 415 metrekare alanın üzerinde yükselen Ambarcı Camii’nin zemin katı 270 metrekare, 1. katı ise 144 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 400 kişinin faydalanabileceği caminin ikinci bölüm inşaatı için geçtiğimiz günlerde ihale açılmıştı. Firmanın belirlenmesinin ardından inşaat çalışmalarına hız verildi. İzmit Belediyesi, en kısa sürede Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii’ni vatandaşların hizmetine açacak.