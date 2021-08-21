Satışa ilişkin dosyada mevcut27/07/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Esenler İlçesi, Birlik Mahallesi, 789.Sokakta, tapunun 757 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı ve 789.Sokaktan 11 dış kapı numarası alan 97,44m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. 789.Sokağa paralel cephesi 9,50mt, yola dik ortalama derinliği 10,60mt olan ve tapu kaydında tamamı 97,44m2 alana sahip arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, 89m2 alana sahip, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan tek katlı yapı yer aldığı tespit edilmiştir.
21 Ağu 2021 - 15:29- Gündem Güncelleme: 21 Ağu 2021 - 15:33
Esenler'de 97 m² arsa ve tek katlı yapı mahkemeden satılıktır
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Esenler'de 97 m² arsa ve tek katlı yapı mahkemeden satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.